Алаеву очень понравился матч «Спартака» с «Динамо»

В центральном матче двадцать второго тура российского чемпионата было забито шесть голов, но так и не был выявлен победитель - встреча закончилась со счетом 3:3. События прошедшей игры прокомментировал президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев, он считает, что именно такие матчи украшают чемпионат и их должно быть, по его словам, больше.

- Хороший матч, много голов, красивая игра. Побольше бы таких матчей, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре московскому «Динамо» предстоит сыграть с нижегородским «Пари НН», это случится пятнадцатого апреля.