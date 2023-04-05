Семшов: «Лидеры «Динамо» не проявляют инициативу на поле»

Наставник «Чайки» Игорь Семшов высказался об игре «Динамо» в последних матчах.

«Лидеры «Динамо», такие как Фомин и Захарян, не проявляют инициативу на поле. От них многое зависит. В сложные моменты они должны вести команду за собой», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

«Динамо» идет на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 набранных очков за 21 игру. Ранее «бело-голубые» вылетели из Кубка России, проиграв «Акрону» (0:0, 1:4 – по пенальти).

8 апреля «Динамо» предстоит столичное дерби со «Спартаком». Встреча 22-го тура РПЛ пройдет 8 апреля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:30 по московскому времени.