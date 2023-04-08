Павлюченко: «Для «Спартака» второе место — это хорошо»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко ответил на вопрос, на каком месте окажутся «красно-белые» по итогам сезона.

«Хочется, чтобы «Спартак» как-то немного пободался с «Зенитом» за чемпионство. Но сегодня, я так понимаю, есть «Зенит» и все остальные команды. Поэтому, я думаю, для «Спартака» второе место — это хорошо», — заявил Павлюченко «РБ Спорту».

По мнению эксперта, «Спартак» сможет обойти «Ростов» в турнирной таблице Российской премьер-лиги, вряд ли в последних матчах «желто-синие» будут играть стабильно.

После 21 тура команда Гильермо Абаскаля идет на третьей строчке (41 очко), отставая от идущего на втором месте «Ростова» (44) на три очка. «Зенит» — лидер РПЛ, у которого на счету 51 балл.