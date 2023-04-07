Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча «Динамо» с «красно-белыми».

- Кого вы видите фаворитом в завтрашней игре?

- Явного фаворита нет в завтрашнем матче. Обе команды играют не очень стабильно. Игра может закончиться с любым исходом.

- У «Спартака» потери - отсутствуют Промес и Джикия. Это скажется на ходе матча?

- Для любой команды выбывание лидера - это потеря. Не назову Промеса и Джикию ведущими игроками «красно-белых», но они регулярные футболисты стартового состава. «Спартак» не зависит от одного Промеса. Сейчас команда играет коллективно. Пока не знаю, кто может решить судьбу матча. Не заметил, чтоб кто-то один вёл за собой команду.

- Есть смысл в увольнении Йокановича или Абаскаля в случае поражения их команд?

- До конца чемпионата осталось 8 туров. Смысл снимать тренера сейчас? Лучше доиграть сезон с нынешними тренерами. Не уверен, что смена пойдёт на пользу. Не думаю, что клубы сейчас решатся на такой шаг.

Роберт Иванов