Петржела назвал футболистов «Спартака» слабохарактерными

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игроках «Спартака».

«Даже когда из «Зенита» уедут все бразильцы, ситуация в чемпионате не изменится. «Спартак», например, никогда не сможет выиграть даже два чемпионства подряд, потому что игроки «красно-белых» слабохарактерные», — заявил Петржела «РБ Спорту».

По мнению эксперта, у футболистов «Спартака» нет чемпионского духа, именно поэтому у команды один трофей в РПЛ за последние 20 лет.

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 51 очко за 21 тур. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на третьей строчке, имея в своей копилке 41 балл.