Алдонин оценил шансы ЦСКА обогнать «Спартак»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос, смогут ли «армейцы» обойти «Спартак» в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» занимают третью строчку, имея в своем активе 41 очко за 21 тур, ЦСКА располагается на четвертой позиции, набрав 38 баллов.

«ЦСКА может обогнать «Спартак» в борьбе за второе место, если он продолжит терять очки. Но не могу сказать с уверенность, что произойдет именно так. Сейчас ЦСКА набирает очки – это здорово», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

В ближайшем матче «красно-синие» сыграют на своем поле с «Химками» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. Поединок состоится 9 апреля, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.