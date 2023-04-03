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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин оценил шансы ЦСКА обогнать «Спартак»

03 Апреля 2023 • 16:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос, смогут ли «армейцы» обойти «Спартак» в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» занимают третью строчку, имея в своем активе 41 очко за 21 тур, ЦСКА располагается на четвертой позиции, набрав 38 баллов.

«ЦСКА может обогнать «Спартак» в борьбе за второе место, если он продолжит терять очки. Но не могу сказать с уверенность, что произойдет именно так. Сейчас ЦСКА набирает очки – это здорово», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

В ближайшем матче «красно-синие» сыграют на своем поле с «Химками» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. Поединок состоится 9 апреля, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Алдонин
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