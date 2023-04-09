Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги дерби со «Спартаком».

- Ничья справедлива? Обе команды заявляют, что должны были выигрывать.

- Если судить по безобразной игре, в которой команды сыграли без обороны, ближе к победе было «Динамо», если бы не этот смешной пенальти, который назначил судья. Но в целом соперники сыграли без защиты. Обычно в таких матчах команды сконцентрированы, идет борьба, а здесь ничего не было. Думаю, причина в уровне мастерства игроков. Правильно сказал Ловчев, что половина этих ребят даже в футбол играть не умеет.

- В чью пользу эта ничья?

- Ни в чью. Она показала беспомощность двух команд.

- Не думаете что «Динамо» в конце согласилось на ничью, потому что уже тянуло время при счете 3:3?

- Это происходит не первый раз. Здесь вопрос нужно задавать тренерскому штабу. Столько матчей «Динамо» отдало, ведя в счете! Команда начинает удерживать счет и не может этого сделать. Всегда считалось, что для того, чтобы отодвинуть игру от своих ворот, надо больше атаковать. Держать мяч впереди. Но такого не происходит.

- Вам не показалось, что пенальти на Зобнине был сомнительным, а вот в начале второго тайма у Иванова было больше оснований поставить одиннадцатиметровый, когда мяч попал вотставленную руку Нгамалё?

- Не поставил туда, а поставил сюда. Ввели ВАР, на котором сидят судьи. Им надо чем-то отличиться, а то скажут, что не было там ничего, и они начинают что-то выдумывать, выискивать. Три минуты они не могли определиться. Потом главный судья побежал смотреть. Получается, что он себе не принадлежит, своего мнения у него нет. Он полагается только на то, что ему говорят. На такие матчи нужно ставить заслуженных, матерых арбитров. А Иванов не годится для таких игр.

- Абаскаль заявил, что все шесть голов забил «Спартак», потому что «Динамо» забивало мячи, не нанося удары по воротам. Согласны с этим?

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- Если бы не поставили этот пенальти, он потом еще больше говорил бы. Команда не играет и кто виноват?

- Но голы «Динамо» получились курьезные, согласитесь.

- Они разные бывают. В прошлой игре динамовцы не забили, а в этой залетали смешные мячи. Так бывает.

- К кому больше вопросов по пропущенным голам, к Селихову или Шунину?

- К обоим. Я был о Селихове лучшего мнения, а здесь он показал какую-то растерянность. А ведь от вратаря должна передаваться уверенность всей команде. По голам «Спартака» я бы не стал предъявлять особых претензий Шунину, потому что «Динамо» играло очень низко.

- С чем связаны такие ляпы Селихова?

- С психологией. Плюс Джикии не хватало в защите. Отсюда шла нервозность. У «Динамо» то же самое. Ребята молодые. Ими кто-то должен руководить. Какой-то опытный игрок. А если голкипер еще не подсказывает, игра придет к линии ворот, потому что хочешь - не хочешь – футболисты всегда пятятся.

- Соболев - лучший игрок матча для вас? Многие шутят, что он оформил хет-трик.

- Александр при всех делах забил три мяча. Один случайный, но что поделать? А так выделить кого-то сложно.

- Ожидалось, что встреча даст ответ на вопрос, какая из команд выбирается из кризиса? Но витоге есть ощущение, что ни один из клубов не убедил, что нащупал почву под ногами. Согласны?

- Обе команды в глубочайшем кризисе. На победу никто не наиграл. Поэтому результат матча объективный и говорит о том, что и там бардак, и там. Ключевых футболистов нет и все. Это ведь не первая такая игра для обоих клубов. Раньше команды бились в дерби. Это было сражение. Не надо было никого настраивать. А сейчас командой руководят иностранцы, и эта принципиальность потерялась.

- Какая из этих команд будет ближе к тройке по итогам сезона?

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- «Спартак». Сейчас Промес выздоровеет, и он начнет хорошо атаковать.

Елена Григорьевская