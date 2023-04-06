Корнеев считает, что спортивный блок «Динамо» провалил свою работу

Известный функционер Игорь Корнеев высказался о последних результатах московского «Динамо».

«Результат любого тренера зависит от игроков в его обойме. И здесь нужно отметить совершенно провальную работу спортивного блока «Динамо». Купленные иностранцы в разы ослабили команду. Некоторые русские игроки деградируют на глазах», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

Специалист сомневается, что неубедительная игра «Динамо» заключается только в неудачной работе главного тренера команды Славиши Йокановича.

После 21 тура «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков.