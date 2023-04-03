Рианчо считает, что Бальде пока не адаптировался в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о нападающем «красно-белых» Кейта Бальде.

«Бальде — неплохой игрок, он опытный футболист. Но мне кажется, что он не совсем адаптировался в «Спартаке», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 41 очко после 21 матча.

Завтра, 4 апреля, «красно-белые» сыграют в гостях с «Уралом» в рамках 1/2 финала Кубка России. Первая встреча завершилась со счетом 1:1. Начало ответного поединка запланировано на 17:00 по мск.