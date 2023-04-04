«Кресло под Абаскалем будет пошатываться» — Канчельскис

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о давлении, которое оказывается на главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Работать в «Спартаке» очень сложно. К команде приковано повышенное внимание. Чуть оступился — уже разговоры об увольнении. Можно сказать, у тренеров «Спартака» всегда на шее петля. Так что, кресло под Абаскалем будет пошатываться», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

По словам эксперта, сейчас Абаскалю нелегко, но так было всем тренерам, которые ранее возглавляли «Спартак».

«Красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко за 21 тур.