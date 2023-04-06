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Динияр Билялетдинов назвал главную причину спада у «Спартака»

06 Апреля 2023 • 17:02 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал последние результаты «красно-белых».

«Лидер на поле всегда важен. В «Спартаке» эту роль играет Промес. Конечно, когда его нет на поле, то команда чувствует себя менее уверенно. Отсюда и такие результаты. Травма Промеса — главная причина спада у «Спартака», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что такие футболисты, как Промес, способны делать разницу на поле, даже когда у команды не идет игра.

В текущем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 21 мяч и записал на свой счет 9 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динияр Билялетдинов Квинси Промес
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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Комментарии (1)
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Volond
06 Апреля 2023 в 17:04
Промес не играл только с Уралом. Остальные матчи он был
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