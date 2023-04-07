Кечинов: «У «Спартака» больше шансов победить в дерби, чем у «Динамо»

Бывший российский футболист Валерий Кечинов поделился своим прогнозом на один из главных матчей 22 тура Российской премьер-лиги. В нём, напомним, друг с другом встретятся «Спартак» и «Динамо» - два клуба, которые довольно сильно разочаровали своих болельщиков в последнее время неуверенными результатами в чемпионате России и Кубке России.

«Мне кажется, сейчас «Спартак» будет сильнее «Динамо», у него больше шансов победить в дерби. Неудачные результаты тоже подстёгивают команду. К тому же, «Спартак» захочет реабилитироваться перед своими болельщиками», - рассказал Кечинов «Чемпионату», добавив, что у «красно-белых» хромает реализация моментов.

Завтрашний матч «Спартака» и «Динамо» пройдёт в 19:30, место встречи – московский стадион «Открытие Банк Арена».