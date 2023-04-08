Бывший российский футболист Андрей Тихонов ранее выступавший за «Спартак», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча «красно-белых» с «Динамо».

- В сегодняшнем матче есть фаворит?

- Сегодня нет фаворита. Лично мне просто хочется увидеть красивый футбол. Динамовцы вылетели из Кубка, «Спартак» не самым удачным образом выступил в последних матчах. Плюс «красно-белые» потеряли Промеса, который часто даёт результат. Шансы 50 на 50.

- Кроме Промеса травмирован Джикия. Кто-то может взять на себя его функции?

- Играли и без Джикии. Посмотрим, как это будет выглядеть сегодня, но для Абаскаля это тоже серьезная потеря.

- Сейчас «Спартак» занимает третье место. Команда может завоевать серебряные медали в текущем сезоне?

- Ещё есть «Ростов» и ЦСКА. Обе команды в трёх очках. То же «Динамо» ещё осталось. Если «бело-голубые» сегодня победят, то подтянутся. Играть ещё 9 туров - это 27 очков. Если «Спартак» сегодня победит, то отодвинет «Динамо» от медалей. Для обеих команд очень важная игра.

- Но «Зенит» уже не догнать?

- «Зенит» догнать нереально. Все будут терять очки. Думаю, вся борьба развернется за второе место.

Роберт Иванов