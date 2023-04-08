Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о неудачной серии московского клуба.

«Наверно, потому что много молодых футболистов. Всё-таки молодость – не всегда стабильность. Основная группа игроков выбыли, и юнцы не дотягивают, чтоб стабильно побеждать.

Можно ли связать неудачные результаты с предсезонкой? При чём тут она? Я же сказал, что молодые не готовы даже психологически, чтобы быть всё время готовым. В «Ростове» тоже много молодых, поэтому нет стабильности», — сказал Тарханов.

Сегодня, 8 апреля, «Спартак» на «Открытие Арене» в рамках 22-го тура РПЛ сыграет против «Динамо». Начало – в 19:30 мск.