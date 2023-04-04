Сёмин: «Спартак» Абаскаля напоминает романцевский период»

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

Специалист похвалил испанца за проделанную работу, отметив, что под его руководством раскрылось немало талантливых российских футболистов. В игровом плане Сёмин сравнил «Спартак» Абаскаля с командой, которой руководил легендарный российский тренер Олег Романцев.

«Спартак» стал узнаваем, выбрал своё направление — и сейчас команда напоминает романцевкий период. Короткие передачи, даже забегания бывают. Плюс игроки растут — посмотрите, сколько игроков взяли в первую сборную», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

При этом Сёмин подчеркнул, что оценивать работу тренера можно будет только по результатам сезона.

После 21 тура РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков. До конца турнира командам осталось провести по девять матчей.