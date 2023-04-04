Даса: «Я буду рад увидеть Натхо в «Динамо»

Защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал новость о том, что полузащитник Бибрас Натхо принял решение завершить карьеру в сборной Израиля.

Даса назвал Натхо своим самым близким другом и пожелал ему всего самого лучшего. Кроме того, защитник признался, что хотел бы видеть своего бывшего партнёра по национальной команде в «Динамо».

«Я буду рад увидеть Бибраса где угодно, даже в «Динамо». Но у него есть свои цели, о которых я вам не могу сказать», — цитирует Дасу Sport24.

Напомним, что ранее Натхо выступал за «Рубин» и ЦСКА. В составе «армейцев» израильтянин стал чемпионом России в 2016 году. С 2019 года футболист защищает цвета белградского «Партизана».

В нынешнем сезоне 35-летний Натхо провёл в составе своей нынешней команды 36 матчей, забил 13 голов и отдал девять результативных передач. За сборную полузащитник успел отличиться четырьмя забитыми мячами в 88 встречах.