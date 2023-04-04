Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса: «Я буду рад увидеть Натхо в «Динамо»

04 Апреля 2023 • 09:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал новость о том, что полузащитник Бибрас Натхо принял решение завершить карьеру в сборной Израиля.

Даса назвал Натхо своим самым близким другом и пожелал ему всего самого лучшего. Кроме того, защитник признался, что хотел бы видеть своего бывшего партнёра по национальной команде в «Динамо».

«Я буду рад увидеть Бибраса где угодно, даже в «Динамо». Но у него есть свои цели, о которых я вам не могу сказать», — цитирует Дасу Sport24.

Напомним, что ранее Натхо выступал за «Рубин» и ЦСКА. В составе «армейцев» израильтянин стал чемпионом России в 2016 году. С 2019 года футболист защищает цвета белградского «Партизана».

В нынешнем сезоне 35-летний Натхо провёл в составе своей нынешней команды 36 матчей, забил 13 голов и отдал девять результативных передач. За сборную полузащитник успел отличиться четырьмя забитыми мячами в 88 встречах.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Партизан Динамо Москва Бибрас Натхо Эли Даса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
10:27 · Россия. Премьер-лига
Тихонов допустил, что Карпин будет претендовать на звание тренера года
10:11 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Пока Пиняев не перерос уровень «Локомотива» — надо играть здесь»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Агент: «С каждым днём Изидор чувствует себя всё лучше»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Сёмин объяснил спад в игре Захаряна
09:40 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Я буду рад увидеть Натхо в «Динамо»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «В этом году ярких матчей за «Краснодар» у Сперцяна меньше, чем в прошлом»
08:24 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Было очевидно, что Гогниева уволят»
08:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Федотов оценил вклад Скалони в победу сборной Аргентины на ЧМ-2022
07:58 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «В «Химках» постоянно какая-то вакханалия»
06:15 · Россия. Премьер-лига
Денис Зубко: «Дзюба обязательно будет стараться передать «привет» «Зениту»
05:41 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Я не вижу для себя разницы при работе в других клубах и в ЦСКА»
04:17 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «Приветствую решение уволить Гогниева»
03:53 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Химки» задержались с увольнением Гогниева»
03:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Николича ответил на вопрос, собирается ли его подопечный становиться наставником «Динамо»
03 Апреля
23:57 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» готов продлить контракт Полоза эксклюзив
Все новости
Рекомендуем