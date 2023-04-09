Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев, ранее выступавший за «Спартак», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Премьер-лиги между «красно-белыми» и «Динамо» (3:3).

- Как ваши впечатления после вчерашнего матча?

- Получилась весёлая игра, команды играли в открытый футбол. Как болельщику мне понравился сам настрой футболистов и зрелищность матча. Никто не уходил в глубокую оборону, парни играли на встречных курсах. Но проблемы у двух команд в обороне очевидны.

- Разве дело только в обороне? Вчера Александр Селихов сыграл не лучшим образом.

- Он достаточно опытный парень. Вряд ли он расслабился или ещё что-то. Вратарские ошибки всегда более заметные и очевидные. При втором голе получился невнятный выход из ворот, а третий мяч... Я сам играл крайнего хавбека, любил так подавать в штрафную. Могло случиться так, что подача вдруг превращалась в гол. Да, обидный мяч, ошибка Селихова стала ключевой. Порадовало другое: в конце «красно-белые» устроили навал на ворота в конце игры и всё-таки вырвали ничью. «Спартак» точно не заслуживал поражения.

- Получается, неудачная серия «Спартака» продлилась, и многие эксперты продолжили критиковать Абаскаля. Вы разделяете их точку зрения?

- Осталось ещё восемь туров, вся борьба впереди. После ближайших матчей можно будет оценивать его работу. В этом матче потеря ключевых игроков повлияла на команду. Я бы посмотрел на всю ситуацию иначе, ведь «Спартак» без лидеров забил три мяча - это неплохо.

- Отсутствующего Промеса заменял Бальде. Можно сказать, что он справился со своей задачей?

- Да, можно отметить игру Бальде. Конечно, он пока не придаёт такой изюминки в атаке как Промес, но в целом Кейта может заменить Квинси. Хочу отметить Соболева - он был заряжен и продемонстрировал лидерские качества. Может ли заменить Кейта Промеса? Может, конечно. Интересный игрок. Но я надеюсь, что кто-то из российских ребят сможет взять на себя лидерские вожжи.

Роберт Иванов