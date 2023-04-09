Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев: «Бальде может заменить Промеса» эксклюзив

09 Апреля 2023 • 15:44 Комментировать
Спартак Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев, ранее выступавший за «Спартак», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Премьер-лиги между «красно-белыми» и «Динамо» (3:3).

- Как ваши впечатления после вчерашнего матча?

- Получилась весёлая игра, команды играли в открытый футбол. Как болельщику мне понравился сам настрой футболистов и зрелищность матча. Никто не уходил в глубокую оборону, парни играли на встречных курсах. Но проблемы у двух команд в обороне очевидны.

- Разве дело только в обороне? Вчера Александр Селихов сыграл не лучшим образом.

- Он достаточно опытный парень. Вряд ли он расслабился или ещё что-то. Вратарские ошибки всегда более заметные и очевидные. При втором голе получился невнятный выход из ворот, а третий мяч... Я сам играл крайнего хавбека, любил так подавать в штрафную. Могло случиться так, что подача вдруг превращалась в гол. Да, обидный мяч, ошибка Селихова стала ключевой. Порадовало другое: в конце «красно-белые» устроили навал на ворота в конце игры и всё-таки вырвали ничью. «Спартак» точно не заслуживал поражения.

- Получается, неудачная серия «Спартака» продлилась, и многие эксперты продолжили критиковать Абаскаля. Вы разделяете их точку зрения?

- Осталось ещё восемь туров, вся борьба впереди. После ближайших матчей можно будет оценивать его работу. В этом матче потеря ключевых игроков повлияла на команду. Я бы посмотрел на всю ситуацию иначе, ведь «Спартак» без лидеров забил три мяча - это неплохо.

- Отсутствующего Промеса заменял Бальде. Можно сказать, что он справился со своей задачей?

- Да, можно отметить игру Бальде. Конечно, он пока не придаёт такой изюминки в атаке как Промес, но в целом Кейта может заменить Квинси. Хочу отметить Соболева - он был заряжен и продемонстрировал лидерские качества. Может ли заменить Кейта Промеса? Может, конечно. Интересный игрок. Но я надеюсь, что кто-то из российских ребят сможет взять на себя лидерские вожжи.

Роберт Иванов

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Денис Бояринцев Кейта Бальде Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сочи Сочи
Крылья Советов Крылья Советов
1
2
2.02 3.80 3.55
Видео
34 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Химки Химки
0
0
1.38 5.20 8.20
Видео
09.04.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.66 4.10 5.20
Видео
09.04.23 в 20:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Зенит Зенит
3.55 3.85 2.01
Видео
10.04.23 в 17:00
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2.43 3.45 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
17:01 · Россия. Премьер-лига
Каряка: «Развязка чемпионата будет интересной»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Тарханов указал на причины спада «Спартака»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Как «Крылья Советов» выиграли первый матч в году - видео
16:42 · Россия. Премьер-лига
Корниленко прокомментировал победу над «Сочи»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Быстров - о матче «Сочи» - «Крылья Советов»: Игра великолепная, хорошо поспал под неё
16:36 · Россия. Премьер-лига
Названы игроки РПЛ, которые чаще всех бьют в штанги и перекладины
16:35 · Россия. Премьер-лига
Генич подарил три футболки ЦСКА случайным фанатам
16:33 · Россия. Премьер-лига
Дьяков поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Зенит»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев дал комментарий насчёт спада «Спартака»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Нобоа забил свой 75-й гол в РПЛ
16:25 · Россия. Премьер-лига
Федотов поведал о состоянии здоровья Акинфеева
16:23 · Россия. Премьер-лига
Петржела - о Кержакове: «Если бы не ситуация на территории Украины, он, наверняка, мог бы тренировать где угодно в Европе»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Пари НН»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Рубить с плеча налево-направо, наверное, не следует»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Генич прокомментирует матч ЦСКА в футболке «Спартака»
Все новости
Рекомендуем