Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что пенальти в ворота «Динамо» на 49-й минуте не назначен правильно

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 49-й минуте матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо», когда мяч попал в руку камерунскому нападающему «бело-голубых» Муми Нгамалё.

«49' минута, «Спартак» - «Динамо»

Рука находится внизу, в естественном положении и не увеличивает площадь тела.

Правильное решение: продолжить игру», - написал Федотов в своём телеграм-канале «Судейство с Игорем Федотовым», прикрепив скриншот момента попадания мяса в руку.

Стоит отметить, что главный арбитр Сергей Иванов даже не остановил поединок.