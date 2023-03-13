​Для Умярова сезон закончен

Пресс-служба «Спартака» проинформировала общественность о состоянии полузащитника Наиля Умярова. Консервативное лечение не дало эффекта, и 22-летний футболист перенёс операцию на плюсневой кости.

На восстановление Наилю Умярову понадобится около трёх месяцев. Таким образом, в сезоне 2022/2023 полузащитник больше не сыграет.

Всего за первую команду «Спартака» Наиль Умяров провёл 96 матчей, в которых забил один гол.

«Спартак» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.