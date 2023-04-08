«Спартак» потерял Хлусевича из-за травмы

В субботу вечером в рамках 22-го тура чемпионата России «Спартак» принимает «Динамо». Уже в средине первого тайма главному тренеру «красно-белых» Гильермо Абаскалю пришлось делать замену. Травму получил защитник Даниил Хлусевич. В срочном порядке на футбольное поле вышел Даниил Денисов.

Следить за развитием событий в матче между «Спартаком» и «Динамо» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В сезоне 2022/2023 Даниил Хлусевич провёл за «Спартак» 30 матчей. Голами футболист не отмечался. В ближайшее время 22-летний игрок наверняка пройдёт медицинское обследование.