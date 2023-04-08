Кавазашвили: «На месте Джикии у «Спартака» образовалась чёрная дыра»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о травмах защитника московской команды Георгия Джикии и нападающего Квинси Промеса.

По мнению ветерана, отсутствие двух лидеров обязательно скажется на «красно-белых» в предстоящем матче 22-го тура РПЛ против «Динамо».

«В отсутствие Джикии «Спартак» начал пропускать в каждом матче, на месте Георгия образовалась словно какая-то чёрная дыра. А Промес… Его отсутствие будет сразу заметно, тут и сказать больше нечего», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 8 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.