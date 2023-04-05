Терёхин: «Все, кроме «Зенита», у нас в чемпионате одинаковы»

Бывший игрок «Локомотива» Олег Терёхин поделился своим мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Каковы шансы «Динамо» в матче со «Спартаком»? Все, кроме «Зенита», у нас в чемпионате одинаковы. То есть все друг друга могут обыграть и проиграть друг другу», - приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

Специалист заявил, что петербургский коллектив является самым стабильным в национальном российском чемпионате, а вот другие российские команды в этом качестве сильно уступают.

По словам Терёхина, выиграть у всех и проиграть всем может даже воронежский «Факел».

В данный момент «сине-бело-голубые» являются лидерами Российской премьер-лиги.