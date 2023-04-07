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Колыванов: «Не хотел бы давать Абаскалю советы, кого выпустить вместо Промеса» эксклюзив

07 Апреля 2023 • 14:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча «Динамо» со «Спартаком».

- Кого вы видите фаворитом в завтрашней игре?

- Явного фаворита в этой игре нет. Обе команды не самым удачным образом проводят весенний отрезок сезона. Обе команды хотят реабилитироваться перед болельщиками, поэтому матч будет напряжённым и острым. У обоих коллективов есть большой атакующий потенциал, но в последнее время наблюдаются проблемы с реализацией.

- Промес точно не примет участие в матче. Для «красно-белых» это большая потеря?

- Первый отрезок чемпионата он провёл очень здорово. Понятно, что он один из ведущих игроков команды Абаскаля, но думаю, что его можно адекватно кем-то подменить. Он же воскрес после возвращения из чемпионата Нидерландов. Да, долго реабилитировался, но сейчас набрал форму.

- А кого надо выпустить вместо Промеса?

- На это есть главный тренер. Он лучше знает, кого выпустить. Я бы не хотел давать ему советы, он сам опытный специалист.

- Как думаете, Йокановича уволят в случае поражения «Динамо»?

- Когда нет нужного результата, руководство делает нужные выводы. Это нормально, так везде бывает. Команда проиграла «Сочи» в чемпионате и «Акрону» в Кубке - это не самый лучший результат.

Григорий Петерсон

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Спартак Москва Динамо Москва Игорь Колыванов
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