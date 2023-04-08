Ловчев не верит в подозрения о том, что «Динамо» «сливает» Йокановича

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев высказался о плохих результатах «Динамо» в последних матчах. Экс-игрок «Спартака» не верит в подозрения о том, что «бело-голубые» «сливают» главного тренера команды Славишу Йокановича.

«Однозначно – нет. Я уже давно не вижу в нашей Премьер-Лиге, что кто-то кому-то «сдаёт» игры. Вот не вижу! Потому что футболисты сейчас получают огромные деньги, и нет никакого смысла ставить под удар свою репутацию и рисковать тем, что можно всё заработанное непосильным трудом попросту в одночасье потерять», - сказал Ловчев в ходе интервью для «Плеймейкера».

Напомним, что на неделе «Динамо» вылетело из Кубка России, проиграв «Акрону» по пенальти. Ранее команда Йокановича проиграла в чемпионате «Сочи» (0:2), пропустив оба гола в численном большинстве.

В субботу «Динамо» проведёт дерби в гостях у «Спартака». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.