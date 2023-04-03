Орлов назвал причину спада «Спартака»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о результатах московского «Спартака» после зимней паузы.

«В матче с «Ахматом» москвичей подвела реализация. Но в целом «красно-белые» сейчас играют не так ярко и эффективно, как осенью. Сказывается молодость Абаскаля. Ранее он в таком режиме не работал. Мне кажется, где-то допустил просчет», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что футболисты пока не набрали форму, но потенциально «Спартак» очень силен.

Подопечные Гильермо Абаскаля занимают третью строчку в чемпионате России, имея в своем активе 41 очко за 21 тур. Добавим, после зимней паузы «Спартак» провел четыре матча в РПЛ, одержав лишь одну победу.