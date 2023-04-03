Тарханов считает, что ЦСКА поборется со «Спартаком» за второе место в РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о шансах ЦСКА опередить в турнирной таблице РПЛ «Спартак».

«Конечно, ЦСКА может побороться со «Спартаком» за второе место. Сейчас ЦСКА в хорошей форме — они выигрывают. Если «Спартак» будет оступаться, а ЦСКА выигрывать — все возможно», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

После 21 матча «армейцы» занимают четвертое место в чемпионате России, набрав 38 очков. «Спартак» идет на третьей строчке, имея в своей копилке 41 очко. На второй позиции находится «Ростов», опережая «красно-белых» на три балла. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит» (51 очко).