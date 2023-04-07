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Бушманов: «В дерби ставки будут высоки, потому что победитель может обрести уверенность на концовку чемпионата» эксклюзив

07 Апреля 2023 • 16:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на дерби с «Динамо».

- Какие ожидания от предстоящего дерби?

- Будет важный матч, учитывая состояние команд. У «Спартака» идет неудачная серия, «Динамо» вылетело из Кубка. Победитель в этой игре может снова обрести уверенность и силы на концовку чемпионата, поэтому ставки высоки.

- То есть, этот матч можно назвать искуплением за эти неудачи?

- Конечно. Он решающий для обеих команд.

- Какие проблемы вы сейчас видите у «Спартака»? Почему «красно-белые» забуксовали?

- Потеря игроков по травмам и дисквалификациям. Состав меняется, Абаскаль ищет варианты, но пока не может их найти. В игре пропала слаженность, острота. Создается меньше моментов, и футболисты не могут их реализовать. И в обороне тоже проблемы. То есть, в игре нарушен баланс.

- Неужели потеря двух игроков, Промеса и Джикии, так повлияла?

- Если говорить о кубковом матче, там было много дисквалифицированных. Плюс травмированные. Это уже фактически полкоманды. Сейчас Соболев, Николсон вернутся, но все равно нужно находить баланс. В опорной зоне есть проблемы. Они стали очевидны в последних встречах. Это помимо реализации. Литвинова вынужденно сдвинули назад. Он хорошо играет на этой позиции, но в середине поля не получается взаимодействия.

- У «Динамо» тоже проблемы с реализацией моментов. Неужели от Смолова, который сейчас не играет по травме, так много зависит?

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- Я не настолько внимательно слежу за «Динамо», но знаю, что в матче с «Акроном» у «бело-голубых» было много моментов. Поэтому удивлен, что они не выиграли. Но, наверное, не случайно Йоканович все время ставил Смолова, несмотря на то, что Тюкавин – талантливый парень. Ведь одно дело – выходить на замену и решать какие-то моменты, а другое – на себе везти груз ответственности за результат.

- Видите ли вы внутренние резервы у «Спартака», за счет чего он может прибавить?

- Мозес должен добавить уверенности команде. Он уже должен набирать форму, и я не исключаю его выход в стартовом составе в матче с «Динамо». Он добавит команде интеллекта в центре поля. На мой взгляд, Денисов лучше проявляет себя справа, чем в центре. Абаскалю нужно найти какие-то сочетания, которые позволят вернуть ту игру, которая была на сборах и в первых весенних матчах. Тогда и результат должен прийти.

- Фактор своего поля – это единственный козырь «Спартака» в предстоящем дерби?

- Да. Но сейчас это фактор не так много значит, с учетом того, что болельщиков ходит не много. С другой стороны свое поле – это свое поле. Какое-то минимальное преимущество в этом у «Спартака» будет.

- В дерби смогут принять участие пропускавшие матч на Кубок из-за дисквалификации Соболев иНиколсон. После игры с «Ахматом» многие раскритиковали их связку, потому что они не могли найти взаимопонимание на поле. Как думаете, «Спартаку» лучше сыграть с одним форвардом?

- Возможно, выйдет кто-то один. Я думаю, Соболев. Он предпочтительнее Николсона.

- Ожидаете мало голов, учитывая проблемы команд с реализацией моментов, или, наоборот, кого-то должно прорвать?

- В таких встречах трудно что-то предугадать. Счет может быть нулевой или забит один мяч. А может сразу кто-то забьет, игра раскроется и будет много голов.

- Ходят разговоры по поводу возможного увольнения Йокановича. Если «Динамо» проиграет, не исключаете такой вариант?

- Думаю, увольнения не будет. До конца сезона он доработает. Потому что иначе нужно будет менять стратегию и вообще всю систему. «Динамо» к этому пока не готово.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Динамо Москва Евгений Бушманов
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