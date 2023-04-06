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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова высказалась после того, как «Спартак» не поздравил Федуна с днём рождения

06 Апреля 2023 • 17:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

В среду день рождения отпраздновал бывший владелец «Спартака» Леонид Федун. Известному футбольному функционеру «стукнуло» 67 лет.

«Спартак» не стал поздравлять Федуна с днём рождения публично через сайт или социальные сети. Комментарий на этот счёт дала супруга экс-владельца «красно-белых» Зарема Салихова.

«Спартак» как раз поздравил, и очень душевно: игроки, сотрудники и менеджеры клуба. Тренеры вплоть до Якина! Всем спасибо! Не поздравили на сайте те, кто сейчас прикрываются за красивой вывеской «Лукойла», некто Матушкин и прочие», - сказала Салихова, чьи слова приводит на своих станицах sport24.

Также Зарема привела поговорку на английском языке, которая на русском звучит так: «Если ты погасишь свечу другого человека, твоя не станет гореть ярче».

Напомним, что Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в августе прошлого года. Свои акции функционер передал компании «Лукойл».

Добавим, что «Спартак» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Зарема Салихова
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