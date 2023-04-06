Камоцци: Федун не заслуживает такого обращения со стороны «Спартака»

Футбольный менеджер Франко Камоцци высказался о том, что «Спартак» не поздравил своего бывшего владельца Леонида Федуна с днём рождения. Вчера, 5 апреля, функционеру исполнилось 67 лет.

«Очень странно, что медиа «Спартака» не поздравили Леонида Федуна с днем рождения. Он не заслуживает такого обращения», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Напомним, Федун покинул московский «Спартак» прошлым летом, передав все акции клуба компании «Лукойл».

«Красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 41 набранное очко после 21 тура.