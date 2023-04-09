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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Появилась информация о травме Хлусевича

09 Апреля 2023 • 13:38 Комментировать
Спартак Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич травмировался в субботнем матче чемпионата России против «Динамо». Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», травма Хлусевича оказалась не серьёзной. Отмечается, что 22-летний футболист будет готов выйти на поле в следующем матче Премьер-лиги.

Напомним, что дерби между «Спартаком» и «Динамо» завершилось вничью со счётом 3:3. Следующий матч чемпионата команда Гильермо Абаскаля проведёт 15 апреля – против «Торпедо» на выезде.

В сезоне 2022/2023 Даниил Хлусевич провёл за «Спартак» 30 матчей. Голами футболист не отмечался.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич
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