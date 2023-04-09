​Зобнин: «Ничья - закономерный результат»

В двадцать втором туре российского чемпионата «Спартак» и «Динамо» выдали результативную ничью с шестью голами - по три на брата. Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает такой исход матча справедливым, так как его команда большую часть матча находилась в отстающих.

- Думаю, ничью можно считать закономерным результатом. У нас было больше моментов, но при этом мы по ходу игры проигрывали в счете и догоняли, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с московским «Торпедо», это случится накануне Пасхи - пятнадцатого апреля.