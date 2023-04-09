Зобнин — о пенальти в ворота «Динамо»: «Меня задержали, я упал — вот и всё»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о назначенном пенальти в ворота «Динамо».

В конце матча 22-го тура РПЛ игрок «бело-голубых» сфолил на Зобнине, в результате чего был назначен одиннадцатиметровый удар, который успешно реализовал Александр Соболев. Дерби завершилось со счетом 3:3.

«Меня задержали, я упал — вот и все. Комментировать был пенальти или нет — я бы не хотел. Рукой было касание, я упал. У каждого будет свое мнение, посмотрим, кто и что будет говорить (улыбается)», — передает слова Зобнина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 29-летний хавбек провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи.