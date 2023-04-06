КДК наказал тренера «Спартака» Абаскаля

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. После ничьей с «Ахматом» (0:0) испанский специалист нецензурно высказался о судействе, отмечая тот факт, что игроки грозненской команды в течение всей игры тянули время.

КДК РФС наказал Абаскаля штрафом в 60 тысяч рублей. Глава КДК Артур Григорьянц отметил, что тренер «Спартака» согласился с тем, что такие выражения в публичном пространстве недопустимы.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 8 апреля – против «Динамо» на своём поле.