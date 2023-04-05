Орещук: «До конца сезона Йоканович будет в «Динамо»

Футбольный менеджер Роман Орещук высказался о возможной отставке главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Насколько я понимаю, в «Динамо» резких движений никто не собирается делать. До конца сезона Йоканович будет в клубе, если не будет провальных результатов», — приводит слова Орещука Rusfootball.

По мнению эксперта, если Йоканович все-таки покинет клуб, то нужно будет дать шанс российскому тренеру, пора воспитывать своих специалистов.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 набранных очков за 21 тур. Ранее «бело-голубые» вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале «Акрону».