Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что пенальти в ворота «Динамо» назначен ошибочно

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 84-й минуте матча Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо», когда в ворота «бело-голубых» был назначен 11-метровый удар после попадания мяча в руку защитнику Эли Даса.

«84' минута, «Спартак» - «Динамо»

Для меня это не 11-метровый удар. Да, есть небольшой контакт руки и тела. Зобнин почувствовал легкий контакт и упал.

VAR его звал на неверно назначенный 11-метровый удар. Иванов посмотрел момент и оставил свое первоначальное решение.

Правильное решение: продолжить игру», - написал Федотов в своём телеграм-канале.

Поединок заврешился вничью со счётом 3:3.