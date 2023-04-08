Павлюченко: Если «Динамо» не обыграет «Спартак», Йоканович потеряет работу

Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о возможной тренерской перестановке в «Динамо». По мнению эксперта, если «бело-голубые» не смогут обыграть в дерби «Спартак», то главный тренер команды Славиша Йоканович покинет свой пост.

«В нашем чемпионате все возможно. Если «Динамо» сегодня не выиграет, мне кажется, что 99,9 процента — или руководство сменит тренера, или сам тренер объявит об отставке», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Динамо» состоится сегодня, 9 апреля. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.