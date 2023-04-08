Сазонов: «Единственный позитив в том, что до сих пор мы не проиграли ни одной московской команде»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (3:3).

- Сегодня в целом оборона «Динамо» и оборона «Спартака» допускали много ошибок, и голы зачастую несуразные происходили. Вы лично с чем это связываете?

- Это философские вопросы, но я считаю, что не секрет, что было три матча за неделю, за восемь дней. Может быть, некая усталость, может быть, что угодно. Но слушайте, 3:3 - наверное, единственные, кто рад такому счету, это фанаты, которые пришли. Так что в этот раз разделили ничью. Естественно, хотели выиграть. С позиции «Динамо» скажу, что упустили победу. А так, конечно, единственный позитивный ключ в этой игре в том, что до сих пор мы не проиграли ни одной московской команде. Поэтому есть позитив и негатив, конечно, хочется выигрывать.

- При счете 3:2 в вашу пользу показалось, что вы отдали немного инициативу, это «Спартак» добавил или вы сели назад?

- Мне кажется, в целом была усталость. «Спартак» понимал, что ему надо забивать, а мы, наверное, понимали, что мы подуставшие, и что идти вперед - это определенный риск. Да, чуть-чуть мы отошли на свою половину и больше действовали на контратаках, но поставили пенальти. Смотрели момент, долго его смотрели. Мне кажется, судьи тоже тщательно его смотрели. Ну, 3:3 - счет такой.