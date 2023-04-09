Рахимов — о дерби «Спартак» - «Динамо»: «На таком уровне такие ошибки допускать нельзя»

Известный тренер и футбольный эксперт Рашид Рахимов высказался об ошибках «Спартака» и «Динамо» в очном противостоянии в рамках 22-го тура РПЛ. Столичное дерби завершилось вничью 3:3.

«Я как тренер считаю, что на таком уровне такие ошибки допускать нельзя. Когда несколько ошибок подряд с двух сторон, это тебя удивляет. И это заставляет задумываться об уровне исполнительского мастерства», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ». Специалист отметил, что такие ошибки нельзя постоянно списывать на волнение футболистов.

«Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 42 очка. «Динамо» опустилось на шестую строчку, имея в своем активе 36 баллов.