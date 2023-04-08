Деменко: «Динамо» сейчас — это раненый зверь, им терять уже нечего»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящей игры 22-го тура РПЛ, в которой «красно-белые» примут на своём поле «Динамо».

По мнению эксперта, матч получится результативным, так как «бело-голубым» сейчас терять нечего.

«Динамо» сейчас — это раненый зверь после вылета из Кубка России, им терять уже нечего, думаю, можно даже ожидать открытый футбол и обилие забитых мячей сегодня», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Также Деменко выразил мнение, что потери Георгия Джикии и Квинси Промеса не станут для «Спартака» глобальной проблемой.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 8 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.