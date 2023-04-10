Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги завершившегося тура.

- Тур открылся матчем «Торпедо» - «Факел», и сразу первая победа у москвичей при новом тренере. Как это оцените?

- Надо похвалить «Торпедо», которое проявило характер в сложной ситуации. Игра была очень принципиальная, на грани того, что «Торпедо» могло остаться и не выиграть. Но оно вернулось в борьбу за выживание в РПЛ. Заслужено победило в жесткой борьбе. Но побороться за сохранение прописки при новом тренере все равно будет трудно. Я бы не сказал, что победа «автозаводцев» позволяет делать выводы, что команда выровняла игру. Было натужно. Но шаг за шагом так и надо делать. Это только первый шаг. Как будет дальше - посмотрим.

- «Ахмат» дома выиграл у «Урала». Как вам результат?

- «Урал» был неузнаваем: инертный, плохо двигался, в борьбе уступал. В общем, не похож на себя. Это была самая худшая игра команды. А «Ахмат» дома всегда хорошо выступает. В целом он добыл заслуженную победу. Хозяева просто были сильнее на данном этапе.

- Какие впечатления оставил матч «Спартака» с «Динамо»?

- Это дерби назвали самым слабым за последнее время. Но это было понятно и до матча. Что «Динамо», что «Спартак» не внушали ощущения, что они покажут яркий футбол хорошего уровня. Результаты говорят сами за себя. И возмущаться такой слабой игрой не стоит. Какой-то нерв все равно был. Была битва. Она закончилась справедливым результатом. Команды сыграли одинаково. Я не могу никого отметить. С обеих сторон было много ошибок, которые не свойственны командам.

- «Сочи» проиграл «Крыльям Советов». Насколько вас удивил этот результат и отставка Бердыева?

- Результат не удивил, потому что «Сочи» сейчас не показывает игры, хоть и победил в предыдущем матче. Но эта победа скорее была не логичная. Я ожидал, что сочинцы воодушевятся победой, но они показали неважную игру, неубедительную. Самарцы взяли три очка заслужено. А отставка Бердыева стала неожиданной. Не знаю, чем она обусловлена, но это неправильно. Если он сам ушел, тоже странно. Прийти, собрать команду, привести своих людей и уйти. Это плохо выглядит. Если клуб его уволил – тоже непонятно. Идет начало работы, узнавание команды, ничего еще не ясно. Тем более, он взял команду не с начала сезона. Увольнять Бердыева – это какая-то темная история.

- В матче ЦСКА – «Химки» разгром закономерен?

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- Он ожидаем. «Армейцы» на голову сильнее. У «Химок» даже не было поползновения на то, что они что-то могут противопоставить ЦСКА. Даже проблеска этого не было.

- «Краснодар» выиграл у «Пари НН» 3:1. Тоже без сюрпризов?

- Да. То же самое. Хотя и «Краснодар» не показал своей лучшей игры. Все было не так ярко, как обычно. Игра «быков» меня немного разочаровывает, что здесь, что в Кубке с «Ростовом», при том, что они победили.

- «Локомотив» не смог обыграть «Зенит». Какие впечатления от этого матча?

- «Локомотив» сыграл лучше, чем я ожидал. «Зенит» был явным фаворитом. Он и показал, как может играть, когда включается на полную. Питерцы действительно показывают хороший футбол, который нравится: быстрое хождение мяча, техника, движение, перемещение. Это сразу придает игре какой-то интересный и захватывающий импульс. Они забивают хорошие, яркие голы. Особенно бразильцы. При этом «железнодорожники» тоже не были мальчиками для битья. Они хорошо огрызались и бились очень достойно.

- «Ростов» едва не проиграл «Оренбургу» - 2:2. Почему случилась осечка?

- Это не осечка. «Оренбург» дома «Спартак» обыграл, «Динамо». Первый тайм был за хозяевами, а во втором «Ростов» показал себя молодцом. Переломил игру, на жилах. Было тяжело. Гости сравняли счет. При том что многие ведущие футболисты «Ростова» не играли. Тем не менее, результат для гостей я бы назвал хорошим.

Елена Григорьевская