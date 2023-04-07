Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча «бело-голубых», в котором они сыграют со «Спартаком».

- Дмитрий Валерьевич, Квинси Промес не примет участие в завтрашнем дерби «Спартак» - «Динамо». Его отсутствие повлияет на ход игры?

- Конечно, отсутствие Промеса повлияет на игру. В последнее время он является лидером «красно-белых», для них это потеря. То же самое касается Георгия Джикии. Для Абаскаля это потеря.

- Как думаете, если Йоканович потерпит поражение в завтрашнем матче, его уволят?

- Наверное, мне некорректно оценивать работу другого тренера. Воздержусь.

Матч «Спартак» - «Динамо» начнется в 19:30.

Григорий Петерсон