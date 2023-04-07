Бояринцев оставил прогноз на матч «Спартака» и «Динамо»

Бывший футболист столичного «Спартака» Денис Бояринцев поделился прогнозом на предстоящее дерби против «Динамо».

«Ожидания от матча «Спартак» – «Динамо» самые хорошие: всё-таки это старейшее дерби страны. Игра интересна тем, что оба соперника должны быть по-спортивному злыми на себя. И «Спартак», и «Динамо» оступились в кубковых матчах, поэтому не буду никого выделять. Шансы команд 50 на 50», – заявил экс-полузащитник «красно-белых» в интервью «Чемпионату».

Бояринцев отметил, что у обеих команд есть проблемы, ведь «Спартак» лишился нескольких важных игроков, в то время как «Динамо» испытывает игровые проблемы. Также наставник «Новосибирска» выразил надежду на то, что фанаты поддержат свои коллективы, несмотря на наличие системы паспорта болельщика.

Напомним, что «Спартак» и «Динамо» сыграют на «Открытие Банк Арене» завтра, 8 апреля. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.