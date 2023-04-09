Даниил Денисов: «Мы создали больше моментов, но подвела реализация»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался после ничьей в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

«Считаю, что мы могли и должны были выигрывать. Мы создали больше моментов, но, к сожалению, подвела реализация, а «Динамо» забивало практически с каждого момента, который у него был, и без наших ошибок тут не обошлось», — приводят слова Денисова «Известия».

По поводу первого гола «Динамо» футболист заявил, что не видел соперника за спиной, ему просто хотелось выбить мяч и спасти свою команду, но он попал в Арсена Захаряна.

В текущем сезоне 20-летний Денисов принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и сделал четыре ассиста.