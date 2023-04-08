Ловчев не считает, что Абаскалю грозит отставка

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев не считает, что тренеру команды Гильермо Абаскалю грозит отставка.

Стоит сказать, что весной «Спартак» демонстрирует не лучшие результаты. Если брать Премьер-лигу, то только один из четырёх матчей в марте-апреле был выигран.

«Абаскаль работает нормально, и самое главное, что «Спартак» под его руководством играет неплохо. Команда, даже несмотря на не самые впечатляющие результаты в марте, вовсе не провалилась, и всех устраивает то направление, которое выбрал главный тренер для развития команды», - сказал Ловчев, чьи слова приводит «Плеймейкер».

Ловчев считает, что в «Спартаке» не думают о возможной смене Абаскаля на другого специалиста.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на 10 очков.

В субботу «Спартак» проведёт матч против «Динамо». Не пропустите текстовую трансляцию.