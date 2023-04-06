Джикия не поможет «Спартаку» в дерби с «Динамо»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия не поможет команде в ближайшем матче чемпионата России против «Динамо».

О том, что Джикия не успеет восстановиться к игре с «динамовцами», на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Георгий Джикия травмировался в недавнем матче Премьер-лиги против «Оренбурга». 29-летний футболист пропустил две последние игры «красно-белых» - против «Ахмата» в чемпионате (0:0) и против «Урала» в Кубке (1:2).

Матч между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт в субботу, 8 апреля. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Открытие Арене» услышат в 19:30 по московскому времени.