Арбитр Иванов пропустит не меньше двух игр из-за двух ошибок в матче «Спартак» - «Динамо»

Арбитр Сергей Иванов пропустит не меньше двух игр из-за двух ошибок, которые он допустил в матче 22-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо», об этом журналистам сообщил руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Напомним, ЭСК РФС единогласно решила, что рефери ошибочно назначил пенальти в ворота «бело-голубых» после контакта Эли Даса с Романом Зобниным, а также не удалил форварда «красно-белых» Александра Соболева, который по итогу был признан лучшим игроком встречи.

Поединок завершился результативной ничьей со счетом 3:3.