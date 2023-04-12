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Арбитр Иванов пропустит не меньше двух игр из-за двух ошибок в матче «Спартак» - «Динамо»

12 Апреля 2023 • 18:43 Комментировать
Спартак Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Арбитр Сергей Иванов пропустит не меньше двух игр из-за двух ошибок, которые он допустил в матче 22-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо», об этом журналистам сообщил руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Напомним, ЭСК РФС единогласно решила, что рефери ошибочно назначил пенальти в ворота «бело-голубых» после контакта Эли Даса с Романом Зобниным, а также не удалил форварда «красно-белых» Александра Соболева, который по итогу был признан лучшим игроком встречи.

Поединок завершился результативной ничьей со счетом 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Сергей Иванов
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