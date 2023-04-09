Гафин: «Результат по игре»

Центральным матчем двадцать второго тура российского чемпионата стала встреча московских «Спартак» и «Динамо», она не выявила победителя - команды забили друг другу по три мяча. События игры прокомментировал представитель совета директоров «бело-голубых» - Дмитрий Гафин. Он считает итоги матча вполне справедливыми, однако не уверен, что столь же справедлив был пенальти в ворота его команды.

- По игре результат справедливый. По поводу пенальти, надо еще раз посмотреть. Может, нам следует последовать примеру «Спартака», позвать судей, чтобы они научили правильно падать в штрафной, чтобы такие пенальти зарабатывать, - цитирует слова Гафина издание «Спорт-Экспресс».

В следующем туре московскому клубу предстоит сыграть с нижегородским «Пари НН».