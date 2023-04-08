Ловчев сделал прогноз на точный счёт матча «Спартак» - «Динамо»

В субботу вечером в рамках 22-го тура Премьер-лиги России пройдёт дерби между «Спартаком» и «Динамо». Экс-игрок «красно-белых» Евгений Ловчев сделал прогноз на точный счёт этого поединка.

«Я думаю, что «Спартак» выиграет это дерби. Именно с тренерской точки зрения победа будет за «красно-белыми». Более того, мне кажется, что «Динамо» даже не забьёт. Поставлю на счёт 2:0», - сказал Ловчев, чьи слова приводит на своих страницах «Плеймейкер».

Матч чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Не пропустите!