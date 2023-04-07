Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев, ранее выступавший за «Спартак», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча «красно-белых» с «Динамо».

- Кого вы видите фаворитом в завтрашней игре?

- Я бы не сказал, что у кого-то больше шансов. Думаю, что обе команды оступились в Кубке, плюс «Спартак» потерял Джикию. У «Динамо» тоже не всё так гладко. Вывеска придает дополнительный антураж. Намечается интересный хороший футбол.

- Кроме Джикии в матче не примет участие Промес.

- Промес, конечно, очень важен для атаки «Спартака». Кто-то должен взять на себя его функционал. Надеюсь, что Зиньковский или Соболев сыграют решающую роль.

- Некоторые эксперты не самым лучшим образом оценивают работу Йокановича и Абаскаля. Для кого-то из них поражение в завтрашнем матче может стать фатальным?

- Когда Абаскаль боролся за первое место, его носили на руках. Сейчас команда стала буксовать, и сразу заговорили об его отставке. Это тренерская доля. Думаю, Абаскаль психологически устойчив к подобного рода критике. Не думаю, что нам стоит ждать каких-то резких движений в случае проигрыша с «Динамо».

Роберт Иванов