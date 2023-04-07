Деменко не исключает, что Абаскаль может уйти из «Спартака» в конце сезона

Бывший российский футболист Максим Деменко не исключает, что молодой испанский наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль решит покинуть Москву уже в конце текущего сезона.

«Полагаю, вряд ли такое возможно, что «Спартак» сам разорвёт с Абаскалем контракт. Наоборот, к следующему сезону в клубе будут помогать тренеру приобретать новых футболистов. Другое дело, если сам Абаскаль уйдет», - цитирует Деменко «Газета.Ру».

«Спартак» с начала футбольной весны откровенно не радует своих болельщиков результатами. В трёх последних официальных матчах «красно-белые» не одержали ни одной победы, сыграв вничью с «Ахматом» (0:0) в РПЛ и потерпев поражения от «Оренбурга» в чемпионате России (0:2) и «Урала» в полуфинале Кубка России (1:2).

«В любом случае, видно, что при Абаскале «Спартак» гораздо лучше выглядит», - заключил Деменко.